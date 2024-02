Salon de l’Agriculture : l’ouverture au public retardée

Avec plus d’une heure et demie de retard, enfin, les portent s’ouvre, laissant entrer au compte-gouttes une foule impatiente à l’intérieur du Salon de l’Agriculture : "Il y a beaucoup d’attente. On attend depuis une heure et demie dans la foire, ce n’est pas évident". Pour la première fois de son histoire, l’ouverture du salon a été retardée. À neuf heures du matin, ce samedi, les portes étaient toujours cadenassées. Incompréhension des visiteurs, la plupart venus pendant leurs vacances : "On emmène les enfants pour qu’ils passent une super journée, et puis là, on est déçu" ; "On aimerait bien être au courant de ce qui se passe dedans". Pour faire patienter le public, à l’initiative de certains exposants, une distribution de viennoiseries s’organise. Accalmie de très courte durée. Si certains commencent à s’agacer, d’autres préfèrent relativiser. De leur côté, malgré une inauguration en dents de scie, les exposants du salon restent optimistes en attendant le public. Tous espèrent désormais que les allées vont se remplir pour que le Salon de l’Agriculture retrouve son ambiance festive. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Attal