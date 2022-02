Salon de l’agriculture : Mattéo Dautresire prépare le concours de jeune berger

Il nous a donné rendez-vous à la ferme de son lycée agricole. À seize ans, Mattéo Dautresire a été sélectionné pour représenter la Normandie au Salon de l’agriculture. Son rêve : décrocher le titre de meilleur jeune berger de France. Pour être au plus haut niveau, il s’entraîne sans relâche avec un autre candidat de la région, Yanis Lambert, et ses professeurs. Le jour J, ils seront 45 jeunes âgés de seize à 24 ans à s’affronter. Sa passion pour l’élevage, Mattéo la tient de ses grand-parents agriculteurs. "J’ai toujours aimé aller travailler dehors. Les animaux, j’adore ça", confie le jeune homme. Et son professeur l’a vite remarqué. "Il a le mérite, l’an dernier quand il était en seconde, d’avoir fait tous les entraînements alors qu’il n’avait pas l’âge pour être qualifié", raconte Charles Pillet, enseignant de zootechnie et entraîneur de Mattéo. Pour gagner à Paris, il faudra passer pas moins de sept épreuves, dont celle qui consiste à vérifier la bonne croissance des animaux. Cela demande beaucoup de précision et c’est justement l’un de ses points forts. S’il parvient à se hisser parmi les quinze premiers, Mattéo assure qu’il sera déjà largement satisfait. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, V. Abellaneda