Salon de l'Agriculture : une ouverture mouvementée

Il n'est pas encore huit heures et le salon n'a pas encore ouvert ses portes, mais ces syndicalistes forcent l'entrée. Ils veulent interpeller le président de la République qui, lui, arrive par une autre porte. À l'intérieur, les tensions sont telles qu'une clôture s'effondre, sous les yeux de l'exposant et de ses bêtes. Un peu plus loin, certains démontent un stand aux couleurs de l'Union européenne. La police interpelle une poignée de ces militants. Ils viennent en grande partie de syndicats : la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et de la Coordination rurale. Alors que les esprits s'échauffent, l'ambiance est glaciale quelques mètres plus loin. Le président rencontre des leaders syndicaux en colère contre lui, car il avait envisagé un grand débat avec eux, mais aussi avec des militants écologistes radicaux. Devant la presse, il dément. Emmanuel Macron veut tout faire pour calmer la colère des syndicats. Il vient donc avec de nouvelles annonces, notamment un prix plancher sur les produits agricoles. Un nouveau geste pour essayer de calmer le jeu avant d'improviser, malgré tout, un débat avec des représentants syndicaux. TF1 | Reportage B. Augey