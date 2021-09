Salon de l’alimentation : les nouveautés et tendances de la gastronomie

Dans ce salon, on admire, on sent, et bien sûr, on savoure. Dédié aux professionnels, il permet de découvrir les dernières nouveautés, manger sain et réinventer les saveurs. On y découvre, entre autres, des tranches de lard qui ressemblent étrangement à du bacon. Et pourtant, elles sont produites sans viande. La tendance, chez les 2 000 exposants, c’est souvent de privilégier le végétal. Martin Letourneur, de l’entreprise Bord à Bord, propose justement toute une gamme de produits à base d’algues : tartares, confits, mayonnaise, moutarde… Des restaurateurs du Cap d’Agde sont emballés. L’innovation, c’est aussi casser les codes et surprendre. Cela peut passer par des pâtisseries salées ou des cocktails à base de gingembre… sans alcool. Par ailleurs, les circuits courts sont aussi à l’honneur. Le made in France continue à grignoter des parts de marché. La gastronomie française se renouvelle et s’ouvre à d’autres horizons.