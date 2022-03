Salon du Barbecue : quelles sont les nouveautés ?

Il y en a pour tous les goûts. Plus d’une centaine de barbecues sont exposés au salon à Paris. Parmi les révolutionnaires, il y a celui à induction. "C’est une plaque à induction traditionnelle sur laquelle on a développé des accessoires en fonte qui viennent se clipser devant et derrière", explique Mathilde Perrot-Bell. Il est fabriqué dans l’Hexagone, mais il a un prix : plus de 2 000 euros. Bien moins cher, 89 euros, le thermomètre connecté est tout aussi étonnant. Via une application, on va choisir la viande et c’est parti pour une préparation sans faute. Pour aller plus loin, il y a aussi le barbecue électrique et connecté. "Avec votre téléphone, vous pouvez sélectionner ou surveiller la cuisson de votre aliment depuis votre canapé", lance Sophie Arnold. Plus d’un Français sur deux possède un barbecue et à chacun son critère. Pas étonnant pour le fondateur du premier salon du Barbecue dans le pays si le marché est en pleine expansion. Et avec la météo de ces derniers jours, la vente devrait continuer de s’envoler. TF1 | Reportage C. Casanova, O. Cresta, S. Humblot