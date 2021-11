Salon du chocolat : un défilé savoureux

Sur les robes gourmandes, le chocolat est partout, brodé et parfois même sculpté. Ces créations sont présentées à l'occasion du défilé, le rendez-vous incontournable du salon, délicat et sensuel, comme le chocolat. "C'est beau à voir. C'est magnifique" ; "La robe blanche de mariée avec les sculptures était impressionnante. Là, on voit vraiment le travail du chocolatier", confient des spectatrices. Le salon est aussi à l'image de la robe portée par Alicia Aylies, Miss France 2017. Il a fallu près de 150 heures pour créer cette tenue unique. "C'est un peu en tant que connaisseuse que je viens participer à tout ça", lance-t-elle. La robe arbore 1 200 pièces de chocolat cousues une à une à la main. Un travail d'orfèvre pour que les broderies épousent parfaitement son corps. Alicia est soulagée après son défilé, car le chocolat n'a ni craqué ni fondu, comme elle le craignait. Au salon, les chocolatiers rivalisent d'originalité pour exprimer leur savoir-faire, notamment avec les statues d'éléphant et de panthère. Le chocolat peut être modelé, cassé et râpé. C'est un support artistique sans limite.