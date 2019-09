Salon international de l'élevage à Rennes : les agriculteurs ont le moral en berne

Pour le monde agricole, le Salon international de l'élevage est un rendez-vous incontournable chaque année. Pour cette édition 2019, les agriculteurs n'ont pas trop le moral compte tenu des contextes actuels. À commencer par la sécheresse qui occupe l'esprit de ces derniers. Les campagnes anti-viande n'arrangent pas non plus leur cas. Passionnés par leur métier, ils essayent d'offrir des produits irréprochables. Pourtant, la reconnaissance des consommateurs n'est pas à la hauteur de ces efforts. D'ailleurs, tous sont d'avis qu'il faut revaloriser les prix de vente de leurs productions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.