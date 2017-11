Le Salon des Maires et des Collectivités Locales s'est tenu à Paris Expo Porte de Versailles. Cette année, un nouveau dispositif de sécurité est disponible : des barrières de sécurité très recherchées par les maires. La préfecture leur recommande de mettre un système en place pour assurer la sûreté de leurs communautés. Mais cette fois-ci leurs budgets respectifs sont limités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.