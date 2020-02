Salon Rétromobile : ces tracteurs peuvent valoir bien plus que certains bolides

Des pièces exceptionnelles à la valeur inestimable sont exposées à Paris à l'occasion du Salon Rétromobile. Lamborghini, Porsche, Mercedes, Alpha Roméo, Volvo ou encore Citroën, sont des marques qui ont produit des tracteurs. Désormais, cet outil de travail est devenu une pièce de collection. Achetés à quelques milliers d'euros, certains modèles valent aujourd'hui plus de 100 000 euros, une fois restaurés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.