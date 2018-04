Salon des Séniors, l'événement incontournable des personnes âgées

La 20ème édition du Salon des Séniors ouvre ses portes ce jeudi 5 avril. Destiné au plus de 50 ans, il permet de retrouver des idées de voyages et de sports. Il permet également aux seniors de s'adapter aux nouvelles technologies. Une occasion pour ces derniers de concrétiser leurs projets aux côtés des professionnels en la matière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.