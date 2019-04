Salon des Seniors : des objets pour adoucir les désagréments liés à l'âge

Le Salon des Seniors est spécialement dédié à l'allègement du mode de vie des personnes âgées. On y trouve notamment des objets innovants pour faciliter leur quotidien. Par exemple, pour quelques dizaines d'euros, on peut s'offrir une essoreuse à salade multifonctions très facile à utiliser. Divers aménagements au sein de la maison, des objets pour rester connectés et d'autres astuces y sont également proposés. Cette année 2019, l'innovation du salon est le fauteuil roulant qui peut monter facilement les escaliers, à partir de 3 400 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.