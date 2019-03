Les salons de jardin, les produits phares de ce printemps

A quelques jours de l'arrivée du printemps, beaucoup se préparent aux beaux jours. Dans les magasins spécialisés, les mobiliers de jardins sont déjà de sortie. Barbecue, parasol, chaise longue... les enseignes proposent des produits qui s'adaptent aux petits comme aux plus grands espaces. Quelles sont les tendances en matière de mobiliers de jardin en 2019 ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.