La salsa : une danse pratiquée par un Français sur dix

La salsa, ou la source en espagnol, mélange le mambo et le son, et elle fait ressortir la joie de vivre. Elle a débuté dans les rues, lorsque les paysans se réunissaient après leur travail. C'est une danse qui procure une liberté immense. Avec la salsa, on peut tout faire mais il faut quand même en apprendre les bases. Et justement, pour les apprentis, le plus dur c'est de lâcher prise. Après trois mois, on peut très bien se laisser entraîner par la musique, que ce soit en solo, à deux ou tous ensemble.