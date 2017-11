"Salvator Mundi" devient le tableau le plus cher de l'histoire

Du jamais vu ! Le dernier tableau de Léonard de Vinci encore en possession d'un collectionneur privé, a été adjugé à 450 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's à New York, le 15 novembre. "Salvator Mundi" pulvérise ainsi le record de la toile la plus chère du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.