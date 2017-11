Le Samu social alerte sur la situation des femmes sans-abri

Le Samu social tire la sonnette d'alarme sur le manque de place pour les SDF, notamment les femmes. En France, 22% des personnes isolées sans domicile sont des femmes. Faute de solution d'hébergement, elles sont livrées au froid, à la rue et à ses dangers. Ainsi, l'association a lancé une campagne pour leur venir en aide. Il s'agit d'un appel aux dons sur le site LaRueAvecElles.fr. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.