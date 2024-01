Samu : une nuit sous tension

Une équipe du SAMU vient d'être déclenchée pour un homme se plaignant de fortes douleurs au thorax. En quelques minutes, ils arrivent au domicile, mettent en place un électro-cardiogramme, une perfusion, et stabilisent le patient. Le médecin va décider de l'hospitaliser en soins intensifs de cardiologie. La rapidité de cette intervention a permis d'éviter le pire. En cette nuit de Saint-Sylvestre, le SAMU du Nord, l'un des plus grands de l'Hexagone, est intervenu près de 3 000 fois, c'est 50% d'activités en plus par rapport à un jour classique. Transfert de patient en hélicoptère, des détresses respiratoires, les appels au SAMU sont très variés. En tout, une cinquantaine de personnes assurent les appels au 911 pour la Saint-Sylvestre. À minuit, les équipes ont pris quelques secondes pour se souhaiter la bonne année, que ce soit sur le terrain, ou au centre de régulation. Mais l'accalmie est de courte durée, un homme est en arrêt cardiaque, l'équipe du SAMU aura beau tout tenté, le patient ne sera pas réanimé. Toute la nuit, les équipes interviendront aux quatre coins du département du Nord jusqu'à la relève à sept heures du matin avant de reprendre une autre garde dès le soir. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez