Samuel Paty : un an après, le traumatisme toujours bien présent à Conflans-Sainte-Honorine

C'est l'aube d'une journée difficile au collège du Bois d'Aulne en ce vendredi, dernier jour de cours. Demain, cela fera un an que le professeur Samuel Paty a été assassiné à 300 mètres d'ici. Pour les parents d'élèves et les accompagnateurs, c'est impossible de ne pas y penser. "On n'y arrive pas. C'est horrible !", lance l'une d'entre eux. Parmi les centaines d'élèves, un jeune garçon accepte de nous parler. Il a eu cours avec Samuel Paty. "Je trouve ça très difficile de savoir qu'il y a un prof qui s'est fait assassiner", explique-t-il. L'atmosphère est étrange autour du collège. Policiers ou journalistes, tous les regards sont tournés vers le bâtiment. A 10 heures, le recteur de la Grande Mosquée de Paris vient poser une gerbe de fleurs à la mémoire du professeur. Le centre-ville est à une quinzaine de minutes à pied. D'ici, le collège et le lieu de l'attentat sont hors de vue, mais les pensées des habitants n'en sont jamais très loin. Les équipes municipales s'activent pour préparer les lieux de la cérémonie d'hommage qui aura lieu samedi à 15h30.