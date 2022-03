Sanary, à jamais le plus beau marché

Sanary-Sur-Mer se réveille ce jeudi matin sous un ciel gris, à l’image du ressenti des habitants que nous avons croisés. Sur le port, ce n'est pas le jour du grand marché, mais quelques commerçants sont là et des habitués aussi. Tous ont une pensée émue pour Jean-Pierre Pernaut. "Je l’ai appris hier soir, et cela m’a bouleversé. Je l’adorais cet homme", confie un des habitants. Pour lui rendre hommage en fin de matinée, quelques fleurs ont été déposées par les commerçants et la municipalité. Si ces fleurs sont déposées sur les marches de ce kiosque, c'est parce que c’était ici que Jean-Pierre Pernaut avait annoncé la victoire de Sanary. Cette commune est le plus beau marché de France depuis bientôt quatre ans. Cette journée du 9 mai 2018 restera gravée dans les mémoires pour beaucoup de Sanaryens, comme Jean-Paul pêcheurs sur le port. Le souvenir d’une journée est un coup de projecteur pour ce marché qui attire désormais de nombreux visiteurs venus découvrir le premier plus beau marché de France. TF1 | Reportage L. Huré, P. Frontalba