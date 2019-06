Sanary-sur-Mer : les Floralies, un feu d'artifice de couleurs

Une marrée de fleurs submerge la ville de Sanary-sur-Mer à l'occasion des Floralies. Près de 350 000 ont été posées un peu partout dans la ville. Un beau spectacle qui ravit les amateurs et les fins connaisseurs. Même les plus pointus sont parés pour l'occasion. Chacun s'émerveille devant la splendeur et l'originalité des bouquets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.