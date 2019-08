Sanary-sur-Mer : comment choisir son melon ?

Le melon figure parmi les produits phares de l'été. Les consommateurs se l'arrachent sur les marchés. Pourtant, il est difficile de savoir lequel est le plus juteux et sucré. Selon une étude de l'association des consommateurs CLCV, seul un Français sur deux trouve que les melons ont du goût. Dans le marché de Sanary-sur-Mer, les clients se fient aux sensations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.