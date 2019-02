Sancerre : les vignerons continuent de tailler la vigne

Même pendant l'hiver, les vignerons continuent de s'occuper de la vigne en dormance. Et à Sancerre par exemple, dans le Cher, c'est une priorité pour eux. Ces derniers se sont alors lancés dans la taille des vignes, où ils doivent observer chaque pied pour bien choisir celles qu'il faut rectifier. Ces gestes techniques sont déterminants pour la qualité des récoltes à venir. Les vignerons s'inquiètent de la précocité du printemps qui présente un risque de gel au mois de mai 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.