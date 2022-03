Sanctions : des entreprises françaises en difficulté

Pas de chargement ce mardi matin, les cartons de marchandises restent à l'entrepôt. "Nous avons des produits qui étaient à destination de la Russie qui devaient partir hier. C'était une belle commande de 112 000 euros qui reste bloquée", explique Serge Der Sahaguian, directeur général de "Spirit France". Habituellement, cette entreprise normande exporte près de 120 000 bouteilles de spiritueux en Russie chaque année. Mais depuis quelques jours, les commandes ne sont plus préparées, le fabricant vient de perdre son plus gros client. À quelques kilomètres, une distillerie fait face au même problème. En effet, 8 000 bouteilles sont en cours de livraison vers la Russie, mais la commande est pour l'instant bloquée dans les Pays baltes. Aucune autre commande ne sera expédiée jusqu'à nouvel ordre. L'entreprise doit donc se rabattre sur d'autres marchés comme les Etats-Unis et la Chine. La Russie est un partenaire commercial important pour l'Hexagone. Les échanges représentent 1,3% des exportations, pour une valeur de près de sept milliards d'euros. TF1 | Reportage A. Vieira, A. Santos