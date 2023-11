Sanglier : le nouvel animal des villes ?

Ils sortent le plus souvent la nuit, quand la ville se vide en partie de ses habitants. Mais les sangliers osent de plus en plus se montrer en pleine journée. Récemment, 18 animaux se sont aventurés dans un jardin, surpris par la vidéosurveillance. Des signalements de sangliers en ville, le maire de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) en reçoit chaque semaine. Une vidéo a été tournée il y a quelque jours. On y voit des sangliers traversant sagement au passage piéton. Pas de quoi pour autant amuser cet édile, entre les dégâts occasionnés et les risques pour ses administrés. Si les sangliers se plaisent en ville, c'est notamment parce qu'ils y trouvent de quoi se nourrir avec nos déchets. Mais leur surnombre actuel s'explique par le climat. Pour tenter d'y remédier, des pièges sont installés. C'est l'association de chasse locale qui les gère. Au total, l'association a capturé 24 sangliers à Bidart, Biarritz et Bayonne, battue comprise en zone autorisée. Plus de 80 spécimens ont été prélevés depuis le début de l'année. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing