Sangliers : des dégâts jusqu’en centre-ville

A Petite-Rosselle (Moselle), on peut apercevoir une harde de sangliers en pleine rue. Depuis quelques semaines, c'est le quotidien des 6 000 habitants. Chaque matin, de nouveaux dégâts impressionnants sont constatés dans les pelouses. "On a les poubelles toujours renversées, la ville est sens dessus-dessous", témoigne une passante. Les habitants de cette cité sont en colère. "Ça fait peur surtout le matin. Puis, ils sortent quand on rentre du boulot. Quand il y a des sangliers, on n'ose pas sortir des voitures", "C'est assez impressionnant. En général, ce sont des mamans avec douze bébés", racontent les habitants. Les maisons individuelles ne sont pas épargnées. En 60 ans, Eric n'avait jamais vu de sanglier ravager son jardin, allant jusqu'à soulever les dalles de béton. Pour l'instant, la mairie se contente de demander aux habitants de rentrer leurs poubelles. C'est le manque de nourriture en forêt après un été caniculaire qui inciterait les sangliers à s'approcher des maisons. Quant à mener des battues, les chasseurs ne l'imaginent pas dans une ville enclavée en pleine forêt. Partout en Moselle, les sangliers font des dégâts. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly, A. Printz