Sangliers en ville : quelle parade ?

Cette harde de 40 sangliers passe plusieurs fois par semaine sur le terrain de Serge. Au matin, leurs traces sont bien visibles. Ces dernières années, ce quartier résidentiel collé à la ville de Périgueux a appris à vivre avec ces animaux sauvages. Il n’y a pas qu’en Dordogne que les sangliers traversent sur les passages piétons. On les voit ici, à Bidart, au Pays basque, où ils s’aventurent même dans les jardins en pleine journée. Là, au centre-ville de Nantes, cet automobiliste s’est fait très peur sur le périphérique. Pour les chasseurs, les réguler dans ces zones devient presque impossible. Il y a quatre ans, Maurice a organisé une battue à plusieurs kilomètres d’une zone commerciale. Elle n’a pas eu l’effet escompté. Depuis, il ne chasse plus que sur des miradors, dans des zones plus sécurisées. En 50 ans, dans le pays, le nombre de sangliers est passé de 35 000 à plus d’un million. Une augmentation due en grande partie au changement climatique. Avec des hivers plus doux, les sangliers ont à manger toute l’année. Et quand ils n’en trouvent pas dans la nature, ce sont parfois les hommes qui leur en donnent directement. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, P. Geli