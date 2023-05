Ajaccio : une battue de sangliers en pleine ville

À la recherche de nourriture, ils déambulent au cœur de la ville. Depuis quelques mois, ces vidéos de sangliers dans Ajaccio se multiplient. Dans ce quartier, les sangliers font partie aujourd’hui du paysage urbain. "Ça fait un peu peur, surtout quand la mère est avec le petit", assure une habitante "Ils viennent en ville, partout", pourquit un autre. Adaptation de l’animal face à l’homme, urbanisation galopante qui détruit l’habitat sauvage dans les halls d’immeuble ou sur les parkings... il est donc fréquent de se retrouver nez à nez avec un sanglier. Et devant l’ampleur du phénomène, les autorités enchaînent les battues administratives. Ce week-end, c’était la cinquième pour ces chasseurs triés sur le volet, encadrés par des lieutenants de louveterie. La traque est toujours proche des habitations : dans des ronciers, des zones forestières non débroussaillées, souvent difficiles d’accès. Sur l’ensemble des battues administratives, au total, un peu plus de 30 bêtes ont été prélevées. Avec les nouvelles portées, les chasseurs estiment qu’il reste encore plus d’une centaine de sangliers aux portes de la ville. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier