Sangliers : une prolifération ingérable ?

Pour Marc Jusnot, c'est à chaque fois la même consternation. Et c'est toute sa prairie, destinée au pâturage et aux récoltes de foins pour ses vaches laitières, qui est criblée de dégâts. Il a pourtant posé des clôtures. Mais cela ne suffit pas, ses cultures de céréales sont aussi ravagées dès leur plantation. Le responsable : les sangliers. Les agriculteurs sont indemnisés par les chasseurs d'une partie des dégâts évalués à plus trois millions d'euros. Mais pour eux, la surpopulation de sangliers est parfois artificielle : "les grosses sociétés commerciales font de l'élevage et préservent leur cheptel pour vendre leur journée de chasse." À la vallée, ils sont une vingtaine de sociétés de chasse qui louent des terrains à la commune. Ils leur en coûtent chacun 500 euros par an. Ce lundi matin, les sangliers se font rares. Face à leur prolifération, il s'impose de chasser tous les week-ends, du début octobre jusqu'en fin février, presque sans restrictions. Tous les chasseurs ne sont pourtant pas actifs. L'an dernier, plus de 19 500 sangliers ont été tués en Meuse. TF1 | Reportage V. Dietsch, L. Lassalle, G. Gruber, V. Ruckly