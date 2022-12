Sans chauffage collectif, 15 °C dans les appartements

Quand Christine Comera se lève, elle enfile sa veste, son écharpe et prend vite son café pour se réchauffer. La température de son appartement ne dépasse pas les 15 °C. "Je suis tout le temps toute enrhumée, j’ai des crises d’éternuements. C’est un peu inquiétant pour l’avenir, parce que là, il va faire encore plus froid", se plaint-elle. Dans cette résidence à Toulouse, les chauffages n’ont pas été rallumés. Le contrat de gaz est arrivé à échéance cette année. Au moment de signer le nouveau, mauvaise surprise : les tarifs ont été multipliés par sept. Le syndic a annoncé la nouvelle aux copropriétaires, Christine doit payer 4 000 euros de charges supplémentaires. Les résidents n’ont pas voté le budget et le chauffage a été coupé. Ils ont découvert un mot dans leur boîte aux lettres, leur indiquant cette décision. Aujourd’hui, ils espèrent bénéficier du bouclier tarifaire, mais les conditions restent floues. Les copropriétaires refusent d’avancer la somme de 200 000 euros. En attendant, ils se chauffent comme ils peuvent. Une nouvelle assemblée générale est prévue le 12 décembre pour tenter de trouver des solutions. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet