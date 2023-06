Sans clim, comment rafraîchir sa maison

Avec 30 °C sur la terrasse, Audrey étend pourtant son linge à l'intérieur. Une technique infaillible pour rafraîchir son logement, en apportant un peu d'humidité. Serviettes et draps mouillés peuvent être suspendus aux fenêtres pour absorber la chaleur. Comme sa maison est exposée plein sud, la jeune femme ferme aussi ses volets avant d'aller travailler. Direction le magasin de bricolage pour plus de conseils. Les ventilateurs sont vendus entre vingt et cent euros. Pour les rendre plus efficaces, il suffit de placer devant, un récipient rempli de glaçons. L'air projeté sur l'eau va créer une sensation de fraîcheur dans la pièce. Des astuces fraîcheurs, on en trouve dans tous les rayons, comme ces rideaux thermiques ou ces films teintés à coller aux fenêtres. Une couverture de survie permet également de réfléchir les rayons de soleil. Pour lier l'utile à l'agréable, sachez que les plantes sont précieuses en cas de fortes chaleurs. Elles rafraîchissent l'intérieur. Pour apporter plus de froid, privilégiez le ficus, l'aloe vera et les fougères. TF1 | Reportage M. Chaise, F. Marchand