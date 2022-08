Sans eau, les agriculteurs se serrent les coudes

Grâce aux orages de ces derniers jours, un mince filet d'eau coule au puits de Frédéric Ligiot. Mais c'est largement insuffisant pour abreuver ses 40 vaches, veaux et taureaux, surtout en période de sécheresse. "Ça fait plus d'un mois qu'on a des températures à plus de 30 degrés dans la région", lance Frédéric. Depuis le 14 juillet, il a donc dû organiser un approvisionnement quotidien. C'est une première pour lui en 30 ans, avec une seule citerne de 3 000 litres. Des trajets coûteux et très fatigants. Louise et Marie, les filles de Frédéric, ont donc décidé de chercher de l'aide grâce aux réseaux sociaux. En moins d'une semaine, ils ont reçu des milliers de messages de soutien et surtout de l'aide bien concrète. C'est le cas d'une citerne prêtée par Romain, un autre agriculteur de la région. Avec désormais plus de citernes, la famille Ligiot aura moins de trajet à faire pour abreuver ses bêtes, en espérant surtout que la pluie fasse enfin son retour en Bourgogne. TF1 | Reportage V. Diestch, M. Doux