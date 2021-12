Sans main-d’œuvre, la boucherie de Morteau reste fermée pour les fêtes

Une boucherie de Morteau (Doubs), remplie de clients ce vendredi, va devoir fermer ses portes pour les fêtes de fin d'année. En 35 ans de métier, c'est la première fois qu'ils ne serviront pas leurs clients pour Noël. Alain et sa femme ne peuvent plus à eux seuls assurer la charge de travail. "On a dû travailler ici pour quatre ou cinq personnes alors qu'on est que tous les deux. Il rentre à 21h30 et il repart à 4h du matin", raconte Séverine Monnin. Une situation qui ne peut plus durer malgré le manque à gagner en cette fin d'année. "C'est une perte en chiffre d'affaires, ce n'est pas mortel. Par contre, la satisfaction des gens est primordiale, comme la santé de mon épouse. Ce sont les deux raisons qui ont fait que je prenne la décision de fermer", témoigne Alain Vernerey. Depuis plusieurs semaines, impossible de trouver un salarié. Pourtant Alain a tout essayé : Agence intérim, Pôle emploi, un chasseur de têtes. La vitrine est bien moins remplie que l'an dernier à la même période. En soutien, les habitués ont déjà passé commande pour les repas de fêtes. TF1 | Reportage S. Agi, G. Martin