Sans médecin, ce maire monte au front

Grève historique des médecins généralistes sur l'ensemble du territoire. Ils réclament une revalorisation des tarifs de leurs consultations, 50 euros contre 25 euros aujourd'hui. La profession n'attire plus. C'est toute la problématique des déserts médicaux. En Vendée, un maire multiplie les actions sur ce sujet. A Grues, monsieur le maire a dû faire marche arrière. À la demande du préfet, il a décroché l'adhésif qui recouvrait le mot "égalité". Un mot barré pendant plusieurs jours que nous avions filmé. Un geste symbolique pour dénoncer selon lui le manque d'égalité devant l'accès au soin pour ses habitants. Le premier élu de la ville ne regrette rien. Les délais d'attente s'allongent chez les spécialistes et il faut parfois parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour une consultation. Une situation intenable. La ville compte un cabinet d'infirmer mais pas de médecin. Certains habitants rencontrés se débrouillent pour trouver des solutions et se sentent délaissés. Dans l'Hexagone, plus de quinze millions d'habitants rencontrent des difficultés pour trouver un médecin. Déjà préoccupé par cette question, en avril dernier, le maire avait pris un arrêté interdisant à ses administrés de tomber malade. TF1 | Reportage N. Hesse, K. Moreau