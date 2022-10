Sans musique, les sangliers dansent

Michel garde le sourire. Pourtant, son jardin, dont il prend grand soin, est dévasté. C’est la troisième fois en à peine deux mois et ce n’est pas un hasard. "Ça, c’est du travail de cochons, qui sont des sangliers en fait (…) Ce qu’ils font là, c’est chercher des vers. Il y a des vers blancs qui s’appellent des taupins et qui se trouvent sous la couche d’herbe", explique-t-il. Il faudra maintenant des heures pour remettre en état les 300 mètres carrés ravagés. Le retraité avait pourtant tout tenté, à commencer par le rehaussement des talus qui séparent son jardin de la forêt. Et ce n’est pas tout. Il comptait aussi sur une arme qu’il pensait redoutable : un poste de radio… sauf quand il oublie de l’allumer. Une nuit suffit pour tout dévaster. Michel n’est pas le seul concerné. Les sangliers s’invitent aux quatre coins de la commune. En tout cas, ce soir, il ne manquera pas d’allumer sa radio. Musique rock, classique, douce… paraît-il que toutes les fréquences fonctionnent pour faire fuir les ravageurs. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher