Sans secrétaire de mairie, mon village au ralenti

En deux clics sur un site, le constat est édifiant. Quelque 1 747 postes à pourvoir, comme à Fons (Lot), bientôt sans secrétaire de mairie. Pour les 400 habitants de la commune, son rôle est indispensable. Une aide dont il faudra peut-être se passer bientôt. Sylvie part à la retraite après seulement deux ans ici, comme le tiers des secrétaires de mairie d'ici huit ans. Trouver un remplaçant relève du défi. Le métier attire de moins en moins. Un secteur en déficit d'image que vise à revaloriser une proposition de loi. Pour l'heure, deux nouveautés ont été retenues. Les secrétaires de mairie devront suivre une formation initiale et pourront postuler sans le statut de fonctionnaire. Pour le maire qui peine à recruter à chaque départ, il faut aller plus loin. "30 ans d'ancienneté, 2,50 euros de plus par heure que leur Smic, qui cela va intéresser quand on sait la charge de travail et le niveau de responsabilité", explique Laurent Martin, maire de la ville. En plus de l'adoption de texte, le Sénat a également lancé une mission d'information sur la situation des secrétaires de mairie. TF1 | Reportage S. Petit, J. M. Lucas