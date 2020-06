Sans touristes, les producteurs de canards peinent à redémarrer dans les Landes

À Donzacq, une région traditionnelle d'élevage de canards, on n'attend plus que les clients. Dans la localité, les éleveurs préparent la saison qui s'annonce plutôt bonne. En effet, puisqu'ils n'ont pas trop souffert au niveau de la production, ils misent sur la clientèle touristique, encore incertaine pour les mois à venir. En outre, la filière du canard attend encore de redémarrer.