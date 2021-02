Sans touristes, Saint-Paul-de-Vence se meurt

De nombreux artistes en ont fait leur capitale. Pour Charles Trenet, "Saint-Paul-de-Vence était la ville dont Paris était la banlieue". Mais le Covid-19 est passé par là. Dans les ruelles désertées par les touristes du monde entier, certains commerces sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Pour Anne-Christine Guintrand, co-gérante de la bijouterie "Enfin veuve", le chiffre d'affaires est à -80%. "En pleines vacances scolaires, on a des journées où on n'ouvre même pas la caisse", a-t-elle précisé. D'habitude, 80% des clients sont étrangers. Pourtant, Saint-Paul-de-Vence n'est pas classée comme le sont les Champs-Élysées, à Paris, ou la Croisette, à Cannes, en zone touristique internationale. Les commerçants n'ont donc pas droit aux aides dont ils auraient besoin. La situation les a au moins rapprochés davantage. Après avoir créé un site de click and collect, le fromager de la commune propose des plats à emporter et a trouvé une nouvelle clientèle. Néanmoins, Saint-Paul-de-Vence demande à être classée de toute urgence en zone touristique internationale. Avec le confinement en week-end, les touristes, même hexagonaux, vont se faire encore plus rares.