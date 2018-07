Sanssat : une comédie musicale digne de Broadway

Depuis près de 20 ans, dans l'Allier, des habitants ont monté un spectacle made in Broadway. Des comédiens amateurs se produisent alors sur la place du village de Sanssat chaque soir. Des spectacles qui se veulent le plus rigoureux possible grâce à des bénévoles qui veillent au décor, aux jeux de lumière et la chorégraphie des représentations. Une prestation qui ravit les 700 spectateurs venus voir leurs performances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.