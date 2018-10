Corse : à Sant'Antonino et Aregno, retour au calme après le départ des touristes

Dans le village de Sant'Antonino en Corse, les habitants retrouvent enfin le calme après le départ des touristes. Anciens et jeunes se côtoient harmonieusement, tels que Pierre-Louis Antonini et son fils Olivier, producteurs d'agrumes pratiquant le rite immuable de la récolte de citrons. A Aregno, en face de Sant'Antonino, les habitants attendent le passage du livreur de pain sur la place du village, puis ils s'installent sur la terrasse du bar de Martin et Nénette. Découvrez en images la vie paisible dans ces villages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.