Santa Claus : la ville du Père Noël se visite

Le Père Noël ressemble à une obsession, tant il est omniprésent. Que ce soit devant la station-service, devant les boutiques et tous les bâtiments officiels comme la mairie, et même sur les voitures de police. Mais tout s'explique. La petite ville en question s'appelle "Santa Claus", qui veut dire Père Noël en anglais. Comment ce village en pleine campagne américaine, au cœur de l'Indiana, peut-il s'appeler "Père Noël" ? La réponse se trouve au musée de la ville, celui du Père Noël évidemment. Ils ont exposé des vieux jouets, des figurines du monde entier, des lettres d'enfants des années 1930, et un petit bout de papier encadré et accroché au mur. Patricia Yellig Koch a 91 ans. Elle a vécu toute sa vie dans le village et se décrit comme la cheffe des elfes. En effet, c'est elle qui a relancé le village de Noël autour de la vieille église de 142 ans ou de la statue du père Noël. L'ancienne poste fondée en 1856 est toujours en activité et attire encore du monde en ce mercredi matin. Mais elle n'a plus qu'une seule fonction, c'est là que les enfants viennent écrire leur lettre au Père Noël. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard