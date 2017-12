Santé : début d'une épidémie de grippe en Île-de-France

Liées à la saison hivernale, les épidémies continuent à s'étendre. On a récemment évoqué la gastro-entérite et voilà que la grippe débarque aussi à son tour. Jusqu'ici, on recense des cas de grippe un peu partout dans le pays, sauf dans l'Est. La région Île-de-France est la plus touchée par cette épidémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.