Santé de la reine Elizabeth II : les Britanniques s'inquiètent

Ne rien laisser paraître. Devant le palais de Buckingham, la vie suit son cours. Fidèle à son habitude, la monarchie cultive le silence. La reine va mieux et sa visite à l'hôpital était une simple précaution, mais les sujets britanniques retiennent leur souffle. "Je suis inquiète d'entendre ça. Elle est notre trésor national", confie une dame. Après la mort de son époux, le prince Philippe, il y a six mois, la reine a continué seule ses engagements. Seuls quelques journaux ont pu afficher en Une l'information tombée tard jeudi soir. La couronne a gardé le secret pendant une journée. On a appris l'hospitalisation d'Elizabeth II une fois qu'elle était bien rentrée chez elle au château Windsor. On peut imaginer que le palais a voulu éviter de semer une panique dans le pays. Après avoir dû utiliser une canne pour marcher il y a quelques jours, la reine a annulé un déplacement en Irlande du Nord à la dernière minute sur les conseils de ses médecins. Ce vendredi matin, chacun y va de sa spéculation sur les causes de ce repos forcé.