La santé de nos animaux domestiques est-elle en train de se dégrader ?

C'est un professeur de l'école vétérinaire de Liège qui a tiré la sonnette d'alarme. Nos animaux préférés ne bougeraient pas assez et mangeraient pourtant beaucoup trop. Un fait surtout constaté chez les chiens et les chats. Environ 30% des chiens et au moins 35% des chats seraient en surpoids. Le diabète et les maladies cardio-vasculaires sont également de plus en plus diagnostiqués. Des pathologies qu'on constatait peu il y a quinze ans. Si les vétérinaires pointent du doigt le manque d'activités physiques, certains maîtres accusent les pâtées et les croquettes. Celles-ci contiendraient trop d'additifs et d'ingrédients néfastes pour leur santé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.