Santé : la solution des auto-entrepreneurs ?

Cela fait trois ans que Laura est aide-soignante, mais ses journées ne se ressemblent jamais. Une mission qu'elle a trouvée grâce à une plateforme en ligne. L’originalité : Laura n'est pas salariée, mais elle facture sa prestation. Aujourd'hui, elle a 2h d'intervention dans un Ehpad, un renfort précieux pour pallier un arrêt maladie de dernière minute. Depuis deux ans, dans cet Ehpad, la directrice ne fait plus appel aux intérimaires. Le recours aux auto-entrepreneurs, elle n'y voit que du positif. Deux fois moins cher pour l'Ehpad, et pour Laura, une rémunération plus importante que sur une mission d'intérim. Ce statut, c'est aussi plus de flexibilité dans son quotidien. Le système fonctionne bien pour des remplacements ponctuels, mais il a des limites selon une professeure en gériatrie. Pour elle, il pourrait rendre le recrutement de soignants encore plus difficile dans les années à venir. En trois ans d'existence, la plateforme en ligne compte déjà plus de 40 000 soignants inscrits, et 700 établissements de santé l'utilisent pour recruter. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau