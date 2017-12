Santé : le prix des médicaments sans ordonnance est en forte hausse

L'association Familles Rurales a publié ce mardi 12 décembre 2017 une étude sur le prix des médicaments sans ordonnance. Il en résulte que celui-ci a fortement augmenté de 4,3% en un an. Ces produits sans ordonnance sont vendus à des prix très différents, suivant les villes et les quartiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.