Santé : une campagne de vaccination contre la rougeole à la Foux d'Allos

Bien que les nouveaux textes sur la vaccination semblent fonctionner avec 99% des bébés vaccinés, d'anciennes maladies refont surface. Par exemple, en trois mois, on a enregistré près de 500 cas de rougeole. À la Foux d'Allos, dans les Alpes-de-Haute-Provence, où l'épidémie a touché 17 personnes, une campagne de vaccination a été menée ce 27 mars 2019. Notons que cette mesure préventive garantit aussi bien notre santé que celle des autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français