Santons : des jeunes perpétuent la tradition

Chaque village provençal a ses ambassadeurs en argile. Ces personnages de quelques centimètres portent la culture régionale depuis plusieurs siècles. Pourtant à La Garde-Freinet (Var), ce sont de bien jeunes artisans qui leur donnent vie. Benjamin, 27 ans, et Maxime, 35 ans. Ils croulent sous les moules de santons et peinent parfois à s'y retrouver. Grâce à des moules fabriqués à la main, la première étape est la plus rapide. Viennent ensuite plusieurs heures de travail pour perfectionner le personnage. Au petit matin, quand les petites créations sortent du four, débute la partie la plus méticuleuse du travail. Elles vont partir à la peinture. Benjamin est l'artiste dans ce couple de passionnés. Il dessine les personnages et les habille aux couleurs de la Provence. Sa signature : les positions en mouvement, les ondulations de vêtements. Le jeune créateur donne vie à ses santons. Sur le Vieux-Port de Marseille, plus de 40 000 visiteurs se pressent chaque année à la foire aux santons. De sept à cent euros le personnage, les santons vivent avec leur temps. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba