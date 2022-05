Saorge, village médiéval aux portes du Mercantour

Accroché aux pentes abruptes de la montagne, Saorge (Alpes-Maritimes) est l’un des plus beaux villages de la vallée de la Roya. Une petite cité médiévale, faite de ruelles étroites et de passages voûtés. Véronique s’y est installée il y a 33 ans, sur un coup de cœur. "Je l’aime beaucoup. On s’y sent bien", confie-t-elle. Au XVIe siècle, Saorge se trouvait sur la route du sel qui reliait Nice et Turin. L’ancien chemin muletier est aujourd’hui un sentier de randonnée. "Des milliers de gens passaient par là pour échanger. C’est le chemin des ancêtres. C’est comme un village tibétain et ça m’a plu tout de suite", raconte Véronique. À quelques pas du village, l’ancien couvent des Franciscains, construit au XVIIe siècle, est un monument majeur du patrimoine de Saorge. Sa restauration vient de s’achever. Ses fresques témoignent de la richesse de l’art baroque dans la région. Autour de son cloître, on dénombre pas moins de onze cadrans solaires décorés. Un couvent suspendu entre ciel et terre, face au sommet du Mercantour. Les visiteurs sont séduits par la quiétude des lieux. TF1 | Reportage V. Capus, D. Guido, D. Laborde