Sapin de Noël : savez-vous d’où vient cette tradition ?

Depuis quelques jours, l'Alsace n'est plus la même. Elle s'est illuminée pour ce mois de fête. À Sélestat (Bas-Rhin), le chiffre 1521 est partout. Ça fait cinq siècles que cela dure. C'est le moment de s'occuper de son sapin. "Moi, je le décore en bleu et argenté", confie une dame. La tradition du sapin de Noël serait-elle née ici ? C'est dans la bibliothèque humaniste de la ville que notre enquête commence. L'endroit inspire le respect. Dans la grande salle, un cube vitré attire notre attention. C'est là que les plus précieux manuscrits sont conservés. Avec d'infinies précautions, Chloé et Philippe consultent un document inestimable. Ce livre comptable nous apprend qu'à l'époque, le bourgmestre de la ville devait payer des gardes forestiers pour une mission très spéciale. Ils étaient chargés de surveiller les sapins dans toutes les forêts environnantes. "(...) Les habitants d'Alsace centrale avaient pris l'habitude de couper à la sauvageonne les sapins dans les forêts", explique Philippe. Le sapin de Noël est une tradition bien plus ancienne, car avant de devenir une fête chrétienne, c'est le solstice d'hiver que l'on célébrait. Le conifère symbolisait alors la force de la nature. Peu à peu, la chrétienté intégrait le sapin dans sa propre histoire. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, L. Claudepierre