Sapin de Noël : un choix épineux !

Cette année, chez Geneviève Alaniesse, fleuriste et dirigeante des "Serres d'Oc" à Montpellier (Hérault), les sapins viennent tout juste d'être installées. Mais à la différence de l'année dernière, le prix a augmenté de quatre euros. "L'augmentation est pour toutes les tailles, à peu près de six à sept pour cent", nous confie la fleuriste. L'augmentation des prix touche aussi bien les petits vendeurs que les grandes enseignes. Tous les clients interrogés trouvent que c'est très cher, il y a d'autres même qui ont choisi de rester avec leur faux sapin, vu le prix exorbitant du vrai. Pour rentabiliser son achat, il faut bien choisir son sapin. Pour les petits budgets, l'astuce est d'acheter dans les supermarchés. "Comme nous, on achète en gros, notre prix d'achat est moins cher, puisque notre producteur vend une grande quantité à notre centrale d'achat'", a affirmé Fabien Beauquier, responsable jardin et jouets E. Leclerc à Saint-Aunès (Hérault). Pour un sapin de même taille, compter entre dix à vingt euros de moins qu'un pépiniériste traditionnel.