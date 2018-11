Les sapins de Nièvres, prêts pour les fêtes de Noël

Nous sommes à 40 jours de Noël et les bûcherons commencent à couper les sapins. Après six ou sept ans, les arbres sont prêt à être livrés avant les fêtes. Christophe Mauny , producteur de sapins à Brassy, Nièvre, affirme qu'il faut être passionné pour entrer dans le métier. La sécheresse a touché les jeunes plants, risquant une production réduite dans cinq ans. Le massif du Morvan est le premier producteur français avec 1,2 million de sapins de Noël vendus chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.